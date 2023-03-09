Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitkisel üretimde rekorlar kırıldı: 128,6 milyon ton
2022 yılı Türkiye’de bitkisel üretimde rekorların kırıldığı yıl oldu. 2022’de bitkisel üretim 128,6 milyon ton ile son yüzyılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Havuç, sarımsak, lahana sebzeler içinde ilk sırayı alırken, pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler, yine üretim patlaması yaşanan türler oldu. En yüksek artış ise zeytin ve zeytinyağında…
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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