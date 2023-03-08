Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'İstatistiklerle Kadın' çalışmasının sonuçları açıklandı
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor. Yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 20,9'a yükseldi. En yüksek kadın istihdam oranı ise yüzde 36,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde oldu.
Etiketler: TÜİK
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