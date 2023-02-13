Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından, arama-kurtarma çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı. Profesyonel ekipler gelmeden önce ‘AFAD gönüllüsü’ olarak ilk müdahaleyi yapmak için e-Devlet’ten kayıt olmak ve verilen eğitimleri başarıyla tamamlamak yeterli.
Etiketler: Deprem Grafik
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