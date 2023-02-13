Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
Etiketler: Deprem Grafik
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