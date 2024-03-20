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Gündem
AA 20.03.2024 12:10

Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’li Mehmet Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Suriye Milli Ordusu tarafında Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.

Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.

Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.

Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

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