CHP'ye para sayma soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen ve savcılığın resen soruşturma başlattığı görüntülerin öncesi de yayınlandı.

Görüntülerde, ofisteki çantalardan birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü.

Avukatın ofisinin sekreteryası olduğu değerlendirilen kısımdaki görüntülerde, bu çanta ile bir başka çantanın 2 kişi tarafından alındığı görülüyor.

Çantalardan biri içeri götürülüyor ve içindeki paralar çıkarılıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar binayı CHP'ye sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan, CHP İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ile paraların taşınmasına yardım ettiği iddia edilen Tuncay Yılmaz ifade verdi.

Özer ve Kaftancıoğlu ifade verecek

İfadeye çağrılan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun adliyeye gelmesi bekleniyor.