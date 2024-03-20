Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.03.2024 11:37

CHP'ye para sayma soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturması sürerken, olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirilen çantalardan birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü.

CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen ve savcılığın resen soruşturma başlattığı görüntülerin öncesi de yayınlandı.

Görüntülerde, ofisteki çantalardan birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü.

Avukatın ofisinin sekreteryası olduğu değerlendirilen kısımdaki görüntülerde, bu çanta ile bir başka çantanın 2 kişi tarafından alındığı görülüyor.

Çantalardan biri içeri götürülüyor ve içindeki paralar çıkarılıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar binayı CHP'ye sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan, CHP İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ile paraların taşınmasına yardım ettiği  iddia edilen Tuncay Yılmaz ifade verdi.

Özer ve Kaftancıoğlu ifade verecek

İfadeye çağrılan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun adliyeye gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni yarın sefere başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
ABD'de bir müzede ziyaretçiler yapay zekayla oluşturulan "avatar gaziler"le sohbet edebilecek
13:07
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 700 kişi gözaltına alındı
13:10
Elektrikli otomobillerdeki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı
13:07
Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
12:49
BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz
12:41
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ