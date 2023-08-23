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TRT Haber 23.08.2023 13:16

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Zeytin Dalı Harekatı
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