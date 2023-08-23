Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.08.2023 10:42

MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri andı.

MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi yayımlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." sözlerinin hatırlatıldığı videoda, 22 gün, 22 gece süren mücadelenin sonunda Yunan ordusunun bozguna uğratılarak zafere ulaşıldığı belirtildi.

Savaş döneminde çekilen görüntülerin de yer aldığı videoda, şehit ve gaziler saygı, minnet ve şükranla anıldı.

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
ABD'de Listeria bakterisi bulaşmış içeceği tüketen 3 kişi öldü
11:46
Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak
11:53
Harput Kalesi'nde bin yıllık saray mutfağı bulundu
11:32
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
11:25
ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu
11:22
İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ