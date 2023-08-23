Bakan Koca: Çanakkale’deki orman yangında 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından toplam 83 kişinin etkilendiği bilgisini verdi.

Etkilenenlerden 14'ünün olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişinin ise ayakta hastanelere ulaştığını belirten Bakan Koca, "Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır" sözerini kullandı.

Koca, olay yerine 74 adet ambulans ile 4 UMKE aracının ve ilde 32 hizmet aracının şoförleriyle beraber görevlendirildiğini belirtti.