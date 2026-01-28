Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 12:24

Zehir tacirlerine "Narkokapan" darbesi: 445 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zehir tacirlerine "Narkokapan" darbesi: 445 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle gençleri hedef alan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının hedef alındığı kaydedildi.

Saha araştırması, analiz ve teknik-fiziki takip faaliyetleri sonucu düzenlenen operasyonlara; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 1522 jandarma personeli ile 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

 

Çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda; 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas teraziler ele geçirildi.

"Tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacağız"

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini ve koordinasyonu sağlayan valilikler ile başsavcılıkları tebrik eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Uyuşturucu
