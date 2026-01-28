Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 12:13

MİT ve Emniyet'ten "casusluk" operasyonu: 6 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, İran istihbaratı adına "siyasal ve askeri casusluk" faaliyeti yürüttüğü belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten "casusluk" operasyonu: 6 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensuplarıyla bağlantılı bir şebeke deşifre edildi.

Askeri üsler ve İncirlik'te keşif faaliyeti

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, Türkiye'de konuşlu askeri üsler ve stratejik öneme sahip bölgeler ile yurt dışındaki kritik noktalara ilişkin bilgi topladıkları belirlendi. 

Şüphelilerin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne yönelik keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulundukları, topladıkları istihbari bilgileri ve lojistik verileri İran istihbarat servisine aktardıkları tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere gerçekleştirilen SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) sevkiyatı süreçlerini de takibe aldıkları ve bu faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışmalar yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere Van, Samsun, Yalova ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, casusluk faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

