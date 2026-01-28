Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 11:02

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu, Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Kırmızı bültenle aranan C.A, S.A, O.R.Y, K.İ, A.A, K.K, M.A, E.K, S.Y, M.A.Y, A.M, D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B'nin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütüldüğünü aktardı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin işledikleri suçlar ve yakalandıkları ülkelere ilişkin bilgileri de paylaştı.

"Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan'da, yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, kasten öldürme, yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı.

 

Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit (2 kez), mala zarar verme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. Gürcistan'da, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve muhtelif suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. Almanya'da, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. Ermenistan'da, dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. Karadağ'da, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri kutladı.

ETİKETLER
Kırmızı Bülten Son Dakika Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan dirari yakalandı
13:12
Sahte altın kolyeyle kuyumcuyu dolandırdı, gerçek Kapalıçarşı'da ortaya çıktı
13:12
Ekonomi gündemi şubat ayında da yoğun
13:13
ABD Havacılık İdaresi, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin uyarıları göz ardı etmekle suçlandı
13:06
Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı: Türkiye, Libya için stratejik bir ticari ortak
13:08
Güneydoğu Anadolu'da su kaynaklarındaki azalış fark edilir seviyeye geldi
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ