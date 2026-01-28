Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 08:38

46 ilde FETÖ operasyonu: 82 tutuklama

46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82’si tutuklandı, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

46 ilde FETÖ operasyonu: 82 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu 46 ilde FETÖ operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar, Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

“Adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

151 şüpheliden 82'si tutuklandı

46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82’si tutuklandı, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

 

