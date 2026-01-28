Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 06:18

Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye olacak. Sahadan hızla temizlenen terör örgütü SDG/YPG'nin hezimetiyle sonuçlanan gelişmeler ele alınacak. Toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirilecek.

Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Toplantının öne çıkan gündemi 'Suriye'.

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

Gazze'nin yeniden inşası görüşülecek

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.

ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibinde

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan MGK Suriye
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş'tan İBB kreşindeki iddialara ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı
09:21
ABD 1930'da Kanada'yı işgal planı hazırladı: Trump eski korkuları canlandırıyor
09:17
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı
09:11
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4’üncüsü
09:04
İki yaşındaki çocuk bilardo şovlarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırdı
09:00
Kıyamet saatinde gece yarısına 85 saniye kaldı
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ