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Gündem
TRT Haber 14.11.2024 09:37

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: Narkoçelik-48 operasyonunda 1780 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada "Narkoçelik-48" operasyonlarında 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: Narkoçelik-48 operasyonunda 1780 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip,11 bin 125 personel,14 hava aracı,42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Operasyonlarda 1780 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullamıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

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