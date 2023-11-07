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Gündem
TRT Haber 07.11.2023 20:18

Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yüzyıllık Emanet-Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergide, esir mektuplarının yanı sıra o döneme ait fotoğraflar da yer alıyor. Esirlerin yazdığı mektuplar ailelerine teslim edildi.

Savaş esirlerinin mektupları… Esir kampları ve kampa götürülme anına ilişkin fotoğraflar… Görüntüler "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nden.

Esir mektupları sahipleriyle buluştu

Emine Erdoğan ve beraberindekiler açılışın ardından sergiyi gezdi.

Emine Erdoğan: Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz
Emine Erdoğan: Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz

Sergide; birinci dünya savaşında esir düşenlere ait mektuplar da bulunuyor. 

Program kapsamında ailelere yakınlarının esaret hayatındayken yazdığı mektuplar da teslim edildi. Aileler duygusal anlar yaşadı.

Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi açıldı

Sergide 100 mektup bulunuyor

Geçmişten bugüne özenle korunan mektuplar bu sergide bir araya getirildi. Hem yerli hem de yabancı esirlerin mektupları var. Cumhuriyetin 100 yılı dolayısıyla sergide 100 mektuba yer verildi.

Emine Erdoğan'a da günün anısına bir mektup takdim edildi.

Sergide o döneme ait eşya da bulunuyor. 7 Aralık'a kadar açık olacak sergi ziyaretçilerini bekliyor.  

Sergi; İletişim Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Kızılay tarafından düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

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Emine Erdoğan
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Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi açıldı
Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi açıldı
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