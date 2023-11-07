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TRT Haber 07.11.2023 19:37

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sözde sorumlu üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, PKK'ya ait 12 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" sözleriyle hava harekatını duyurdu. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir."

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Irakın Kuzeyi PKK/KCK Terörle Mücadele
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