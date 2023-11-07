Ömer Çelik: Netenyahu hükümeti Nazilerle aynı şeyi yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrasındaki basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye günde en az 500 yardım tırı girmeli. Ama bu zamana kadar toplam 500 yardım tırı bile girmedi. Gazze’nin tamamıyla boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz.

(İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları) Gelinen noktada, ateşkes mi yapılacağı yoksa insani ara mı verileceği tartışılıyor. Netanyahu hükümeti, insani araya da karşı çıkıyor. Nazilerin yaptığını şu an Netanyahu hükümeti yapıyor. Dünyanın buna bir dur demesi lazım. Türkiye’nin garantörlüğü meselesinin gerçekleşmesi için de çalışmalar sürmektedir.

(İsrail’in BM Genel Sekreteri’ni istifaya davet etmesi) Genel Sekreterin açıklaması belki de şimdiye kadar yapılan en yumuşak açıklamadır. Ama Netanyahu hükümeti bunu bile kabullenemiyor. Şu anda Netanyahu hükümeti Hamas’la mücadele ettiğini söylerken Filistin’de yaklaşık 10 bin insan hayatını kaybetti. Netanyahu’nun zihniyetinin DEAŞ’tan farkı yok.