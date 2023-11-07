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Gündem
AA 07.11.2023 15:50

CHP'de gözler tüzük kurultayına çevrildi

Yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçen CHP'de gözler ay sonunda düzenlenecek tüzük kurultayına çevrildi. Kurultayda, ön seçim zorunluluğundan milletvekilliğinde 3 dönem sınırlamasına birçok değişiklik öngörülüyor.

CHP'de gözler tüzük kurultayına çevrildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan genel başkanlık seçimini Özgür Özel kazandı.

Başkanlık seçimi sonrası gözler tüzük kurultayına çevrildi.

Parti Meclisi, Tüzük Kurultayı için 25-26 Kasım tarihlerini belirlemişti. Kurultayla birlikte oluşturulacak yeni sistemde, il ve ilçe başkanları parti üyelerince belirlenecek. Etkili partililerin il, ilçe ve kurultay delegeleri üzerinde hakimiyet kurup seçim süreçlerini yönlendirmelerinin engellenmesi amaçlanıyor.

60 kişi olan Parti Meclisi'nde üye sayısı artırılacak. Toplumsal cinsiyet ve gençlik kotası getirilmesi de gündemde olacak.

Kılıçdaroğlu döneminde Zeynel Emre yönetiminde kurulan 8 kişilik tüzük komisyonu, partililerden gelen öneri ve şikayetleri değerlendirdi.

Yeni genel başkan Özgür Özel'in önümüzdeki günlerde açıklayacağı MYK'sı ile tüzük değişikliği önerilerine son şeklini vermesi bekleniyor.

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CHP Özgür Özel
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