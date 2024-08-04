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AA
HABER GİRİŞ
04.08.2024 19:59
, 04.08.2024 20:09
SON GÜNCELLEME
04.08.2024 20:09
Yüzmede tarihi başarı
Paris 2024'te 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde beşinci oldu. Tunçelli Olimpiyat tarihinde yüzme branşında finalde yarışan ilk Türk sporcu oldu
Ayrıntılar geliyor...
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