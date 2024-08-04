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Gündem
AA 04.08.2024 19:59

Yüzmede tarihi başarı

Paris 2024'te 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde beşinci oldu. Tunçelli Olimpiyat tarihinde yüzme branşında finalde yarışan ilk Türk sporcu oldu

Yüzmede tarihi başarı

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