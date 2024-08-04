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Gündem
AA 04.08.2024 17:58

Hatice Akbaş finale yükseldi

Milli Boksör Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda Güney Koreli rakibini yenerek gümüş madalyayı garantiledi.

Hatice Akbaş finale yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Hatice Akbaş, müsabakanın ardından açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım sanırım. Diğer maçlara göre biraz daha düşük performans gösterdiğimi söyleyebilirim. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim."

Milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya müsabakasında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya gelecek.

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