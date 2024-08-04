Hatice Akbaş finale yükseldi

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Hatice Akbaş, müsabakanın ardından açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım sanırım. Diğer maçlara göre biraz daha düşük performans gösterdiğimi söyleyebilirim. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim."

Milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya müsabakasında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya gelecek.