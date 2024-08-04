Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Başmüfettiş görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.