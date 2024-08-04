Açık 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.08.2024 16:42

Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında bir işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere başmüfettiş görevlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Başmüfettiş görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Katliamı durdurmazsak, insanlık olarak katliamın ortağı olacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Boğaziçi Üniversitesinde "İşgal, Irkçılık ve Direniş" oturumu düzenlendi
17:21
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcaklara karşı uyarı
17:03
Manisa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:37
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta "adalet ve uluslararası hukuk" ele alındı
17:23
Katliamcı İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor
16:41
Rusya: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama gerilim önlenebilir
Han Yunus Belediyesi, kentteki Filistinlilere temiz su dağıttı
Han Yunus Belediyesi, kentteki Filistinlilere temiz su dağıttı
FOTO FOKUS
Katliamcı İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor
Katliamcı İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ