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Gündem
TRT Haber 04.08.2024 15:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor

Bu yılın 10'uncu kabine toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamlar ve Orta Doğu'da yükselen tansiyon olacak. Kabine toplantısında terörle mücadele ve ekonomideki son durum da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.
Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

Enflasyondaki hedef ve ekonomik göstergelerdeki iyileşme ele alınacak

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.
 

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