Yurt genelinde soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahmin raporu ve önümüzdeki 5 günlük verilerine göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini ısınmaya bırakıyor.

Hafta başından bu yana düşük seviyelerde seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu istisna, bahar havası kapıda

Tahminlere göre sıcaklık artışı, kuzey ve batı kesimlerden başlayarak iç bölgelere yayılacak.

Sıcaklıkların Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı öngörülürken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde sıcaklıklar yükseliyor

Önümüzdeki 5 günlük periyotta büyükşehirlerde beklenen hava durumu ve sıcaklık seyrine göre, İstanbul'da hafta ortasında 8-9 derece civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 13-14 dereceye kadar yükselecek. Şehir genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Ankara'da gece saatlerinde sıfırın altında seyreden sıcaklıklar, gündüz vakitlerinde 10-12 derece bandına kadar çıkarak mevsim normallerinin üzerine tırmanacak.

İzmir'de, batıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle İzmir'de sıcaklıkların 16-18 derecelere ulaşması, bölgede bahar havasının hissedilmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı

Sıcaklık artışıyla birlikte özellikle batı kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklık değişimine bağlı olarak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.