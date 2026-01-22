Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.01.2026 09:37

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dışarıdan müdahale edilmesine imkan vermeyen bir yazılım vasıtasıyla belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Celp dönemi değişikliği yapılabilecek

Öte yandan, celp dönemi değişikliği yapmak isteyen yükümlülerin, kontenjanlar dahilinde e-Devlet'teki "Askerliğim" uygulaması üzerinden taleplerini iletebileceği bildirildi.

MSB'nin duyurusunda ayrıca, vatandaşların tüm bilgilere MSB Mobil uygulaması aracılığıyla da erişebileceği hatırlatıldı.

