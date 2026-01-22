Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dışarıdan müdahale edilmesine imkan vermeyen bir yazılım vasıtasıyla belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Celp dönemi değişikliği yapılabilecek

Öte yandan, celp dönemi değişikliği yapmak isteyen yükümlülerin, kontenjanlar dahilinde e-Devlet'teki "Askerliğim" uygulaması üzerinden taleplerini iletebileceği bildirildi.

MSB'nin duyurusunda ayrıca, vatandaşların tüm bilgilere MSB Mobil uygulaması aracılığıyla da erişebileceği hatırlatıldı.