TRT Haber 22.01.2026 07:52

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 81 ilde denetim

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilde 478 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 81 ilde denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi.

Denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilde 478 düzensiz göçmen de yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

 

Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık Göç
