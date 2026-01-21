Parçalı Bulutlu -1.3ºC Ankara
Gündem
AA 21.01.2026 20:02

Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden Gazze Barış Kurulu açıklaması

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden Gazze Barış Kurulu açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu’na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır." ifadesine yer verildi.

"Bu misyon bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlıyor"

Bakanların, ABD Başkanı Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına ülkelerinin desteğini yinelemekte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'da belirtilen Barış Kurulu misyonunun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıklarının teyit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu misyon, kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze’nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte, böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."

Açıklamada, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın, liderlerine Barış Kurulu’na katılma yönündeki iletilen davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

ETİKETLER
Gazze ABD Mısır Endonezya Ürdün Katar Pakistan Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri
