Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.01.2026 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

ETİKETLER
Brezilya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Hubble, komşu galaksideki bebek yıldızları görüntüledi
19:11
İnsanlığın ilk sanat eseri Endonezya’da bulundu
19:25
Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı
19:24
Haldun Dormen vefat etti
18:24
Trump: Grönland'ı satın almak için acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum
19:33
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ