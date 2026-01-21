Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Gündem
AA 21.01.2026 16:22

Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza töreni için İsviçre'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere İsviçre'yi ziyaret edecek.

Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza töreni için İsviçre'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak için yarın İsviçre'ye ziyarette bulunacak.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Hakan Fidan Recep Tayyip Erdoğan İsviçre Dışişleri Bakanlığı
