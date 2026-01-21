TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBT lobisini tedirgin etti

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgesel büyük ilgi gördü.

Çarpıcı görüntülerle başlayan belgesel toplumdan büyük destek toplayan belgesel, LGBTQ+ temelli politikaların iç yüzü tüm boyutlarıyla ortaya koydu.

LGBT destekçileri akademisyenleri hedef gösterdi

"Gökkuşağı Faşizmi" adlı belgesel LGBT destekçilerini ise tedirgin etti. Belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medyadan sokak ve kampüs çağrısı yapıldı.

Belgeselde görüşlerine yer verilen akademisyenlerin isimleri, LGBT destekçisi hesaplar tarafından sosyal medyada hedef gösterildi.

Belgeselde LGBTQ+ lobilerinin amaçları, işleyişi ve etki alanları anlatılıyor

TRT'nin yeni belgeselinde, son yıllarda küresel ölçekte etkisini artıran LGBTQ+ lobilerinin amaçları, işleyişi ve etki alanları anlatılıyor.

'Gökkuşağı Faşizmi' global lobi ağlarının eğitim, medya, toplumsal hayat ve küresel politikalar üzerindeki etkilerini de mercek altına alıyor.

Altı bölümden oluşan belgeselde; uzman görüşleri, bilimsel araştırmalar ve yaşanmış hikayelere yer veriliyor. Başlangıçta hoşgörü söylemiyle gündeme gelen bu sürecin, zaman içinde baskın bir ideolojik tartışmaya nasıl dönüştüğü sorgulanıyor.

"Bu süreç hangi dinamiklerle ilerliyor?”, “Küresel ölçekte hangi aktörler etkili?” ve “Toplumlar neden bu dayatmalara itiraz etmekte zorlanıyor?” gibi sorulara da yanıt aranıyor.