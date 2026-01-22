Sözleşmeli personele doğum sonrası "yarım zamanlı çalışma" hakkı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde çalışan sözleşmeli personelin haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan "doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma" hakkı, sözleşmeli personele de tanındı. Buna göre, sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun'un ek 43'üncü maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde, doğum veya evlat edinme sonrası belirli bir süre yarım zamanlı çalışabilecek.

Ancak Cumhurbaşkanlığı; pozisyon unvanı, kurum veya teşkilat bazında hangi personelin bu haktan yararlanamayacağını belirlemeye yetkili olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımında yeni usul

Düzenleme ile Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) istihdam edilecek sözleşmeli personelin alım süreci de yeniden yapılandırıldı.

Buna göre SSB, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, alınacak pozisyon sayısının üç katına kadar adayı çağırabilecek. Bu adaylar arasından, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü veya uygulamalı sınav sonucuna göre personel istihdam edilebilecek.

AYM ve HSK düzenleme kapsamına alındı

Öte yandan yapılan değişiklikle, "İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları" ibaresinden sonra gelmek üzere esaslara "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu" (HSK) ibareleri eklendi. Böylece bu kurumlar da sözleşmeli personel istihdamına ilişkin belirli muafiyet ve usullerin kapsamına dahil edildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren söz konusu kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.