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Gündem
AA 23.05.2023 15:17

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor
[Fotograf: AA]

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Vatandaşların kullandığı oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

Uçaktan alınan mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu. Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığına götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevlilerce İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak

Oyların içinde bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Oyların bulunduğu çuvallar, 27 Mayıs Cumartesi gününe kadar İstanbul'a getirilmeye devam edecek.

Kullanılan oylar 1,5 milyonu aştı

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı. Bugün saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 olarak belirlendi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri yarın sona erecek. Aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

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