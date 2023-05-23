Hafif Sağanak Yağışlı 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.05.2023 14:28

Kemal Kılıçdaroğlu: Depremde yıkılan evlerinizi tek kuruş almadan yapacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Depremde yıkılan evlerinizi tek kuruş almadan yapacağız
[AA (Arşiv)]

Kılıçdaroğlu, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde şarkıcı Suavi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen tüm vatandaşların acılarının aynı zamanda kendi acısı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra bütün bölgeleri gezdiğini, bütün illere gittiğini, çadır kentleri ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık yapmadım. Herkesin acısını paylaşmak, herkesin yüreğine dokunmak benim görevlerimden birisiydi. Bunu yapmak istedim, bundan sonra da yapacağım. Hiç endişe etmeyin inşallah göreceksiniz, güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Acılarınızı biliyorum. Bu acı sadece benim değil, bütün Türkiye'nin ortak acısı ve bu acıları paylaştık. İnşallah sevinçli, inşallah mutlu günlerimiz de olacak. Evlatlarınızla güzel evlerde oturacaksınız. Bunun da sözünü veriyorum. Defalarca söyledim. Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz. Evlerinizde huzur içinde yaşayacaksınız. Bundan en ufak bir endişe duymayın."

ETİKETLER
Hatay Kemal Kılıçdaroğlu
Sıradaki Haber
Dezenformasyon Bülteni'nin 72. sayısı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:25
Bakan Bozdağ: Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu
15:19
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor
15:17
Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu
15:24
Bahar yağmuru yıktı geçti: Ağaçlar söküldü, dereler taştı
15:32
Avrupa'da işten çıkarmalar tüm sektörlere yayıldı
Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Çalınan tarihi eserleri bulup yurda getiriyorlar
Çalınan tarihi eserleri bulup yurda getiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ