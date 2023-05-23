Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekim-Kasım gibi kalıcı konutları teslim etmeye başlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalı depremzedelere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Evlerden balkonlara, sokaklardan caddelere, meydanlara taşan sevgi seliniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malatya, yiğitliğin, mertliğin şehridir. Malatya, vefanın, kadirşinaslığın şehridir. Malatya, bunlarla birlikte milli iradenin ve demokrasinin şehridir. Burası, Turgut Özal gibi millet ve memleket sevdalısı bir siyasetçiyi, vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye özellikle demokraside kazanımlar temin etmiş ve demokrasimizin yiğit savunucusu, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha şükranla ve rahmetle yad ediyorum.

"Benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek mi?"

Malatya, Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradeye kasteden darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik. Pazar'a hazır mıyız? Yalnız unutmayın pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışıyoruz pazar günü akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs'ta da Malatya bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı, insanımızı 'Alevi-Sünni, Kürt-Türk' diyerek bölmeye çalışanlara 'dur' dedi. Bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize ne verdi, yüzde 69,5'a yakın oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya ben teşekkür ediyorum. Malatya inşallah 5 milletvekili ile temsil edilecek. Nasıl bugüne kadar sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak, Allah'ın izniyle gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Ancak, daha çok çalışacağız. Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacak her alanda hayalleri ile buluşturmanın peşinde koşacağız. Bunun için 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor.

14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dediniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu, bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Bu ne demektir, demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. 'Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Hayaller ve hedefler yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün' diyeceksiniz.

"15 seçim, 15 mağlubiyet... Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor"

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı? 'Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimizin desteğine güveniyorum. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki, bana bir resmi rakamı getirin. Bugün alanda şu anda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular. Tabii bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Depremden bu yana 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet için görev yaptı. Arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı.

"Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra bir kez daha görüldü"

Katar'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Pakistan ve Balkanlar'a kadar tüm kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda gördük. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı. Kimi ülkemiz adına yardım kampanyaları düzenledi. Kimi deprem bölgesine binlerce konteyner, on binlerce çadır sevk etti. Kimi bizzat gelerek acımızı paylaştı, milletimizle dayanışma sergiledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra bir kez daha görüldü. Biz dünyanın dört bir yanında hiçbir ayrım yapmadan sıkıntılı günlerde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da asrın felaketinden sonra ülkemize karşı şükran borçlarını ödemenin gayreti içinde oldular. İçe kapanmak yerine ihtiyaç anında mazluma el uzatmanın değerini böylece bir kez daha anladık. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık, hem de yürütülen çalışmaları yerinde denetledik.

"Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık"

Malatya'yı 6 Şubat'tan bu yana defalarca ziyaret ettik. En son deprem konutlarının temel atma ve teslim töreni için gelmiş depremzedelerimiz ile iftar yapmıştık. Kampanya döneminde de Malatya dahil deprem bölgesini asla unutmadık. Afetzedelerimizi kaderlerine asla tert etmedik. Bir taraftan mitinglerimiz vesilesiyle il il dolaşırken diğer taraftan da yapılan çalışmaları gün be gün takip ettik. Haftalar boyunca buradan ayrılmayan Bakanlarımızdan düzenli bilgi aldık. Belediyelerimize deprem bölgesindeki tüm il ve ilçeleri zimmetleyerek yükünüzü hafiflettik. Mülki idare amirlerimizi diğer illerden takviye ekiplerle daha da güçlendirdik. Yaralarımızı bir an evvel sarmak, sizi yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapıyı yeniden elden geçiriyoruz. Zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutlarımızın temellerini atıyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm veya bu depremde zemin etütleri ile birlikte bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde yerinde dönüşümün adımını atıyoruz. Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. https://t.co/d7fIbSf7ri pic.twitter.com/mq6n8jz6YB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik. Şehrimizde 70 bini deprem konutu, 25 bin 300'ü köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutu inşa edeceğiz. Bunların yanı sıra 13 bine yakın iş yerimizde faaliyete geçti.

"Şimdi hedef 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmektir"

Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? Bu kadar sürede hastane mi yapılır diyordu. Şimdi hedef 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmektir. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer haline getirmekte kararlıyız. Ekim-kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Enkazlar temizlendikçe, deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bunu cumartesi günü gittiğimiz Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta gördük. Bunu pazar günü ziyaret ettiğimzi Hatay ve Gaziantep'te gördük. Bunu bugün burada yani Malatya'da da gördük.

"Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz"

Gerçekten büyük bir acı yaşandı. Büyük bir felaket yaşadık. 85 milyon olarak asrın felaketi ile sarsıldık. 50 bini aşkın canımızı kara toprağın bağrına verdik. Fakat inancımızı, irademizi, zorluklar karşısında mücadele hasbimizi asla yitirmedik. Ne kadar sıkıntı çeksek de rabbimizden ümidimizi bir an olsun kesmedik. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Yarınlardan umutlarımızı asla kesmeyeceğiz. Bizler bu topraklardaki bin yıllık tarihinde nice badireler atlatmış bir milletiz. Bizler nice saldırıları göğüslemiş nice ihaneti püskürtmüş bir milletiz. Geçmişte de çok zor günler geçirdik. Bir asır önce millet varlığımız bu topraklardan kazınmaya çalışıldı. Gezi olaylarında sokaklarımız ateşe verilerek demokrasimize kastedildi. 15 Temmuz gecesi milli irade tanklarla, uçaklarla, ölüm kusan silahlarla esir alınmak istendi. Hiç birine boyun eğmedik. Zalimlere teslim olmadık. Demokrasimize halel getirmedik. Bin yıllık kardeşliğimize leke sürdürmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm depremzedelerimize sesleniyorum, kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp asla hüzünlenmeyin. Biz Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. Size verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan çalışacağız.https://t.co/d7fIbSf7ri pic.twitter.com/HTA7Aekjeh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

"Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin"

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm depremzedelerimize sesleniyorum. Sırf kendilerine oy vermediğiniz diye size zulüm edenlere, size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin. Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen koparmış bir avuç mankurttur. Bunlar milletle sizin düşmanınızdır diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs inşallah on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız, sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. https://t.co/OaLPtw2idw pic.twitter.com/wD7uZjwAIf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

İşte ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür pazara gidiyoruz. Kampanya döneminde meydanlarda milyonlarla hasret giderdik. Hem de 40 yılın 50 yılın işini 50-50 güne sığdırmayı başardık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Toplu açılış törenleri ile pek çok şehrimizi ve ilçemizi eşi benzeri görülmemiş eserlere kavuşturduk. Devrim otomobilinin akıbetinden sonra şimdi devrin otomobili Togg'u ürettik. Teslimatlar başladı. Biz yaparız. TÜBİTAK tarafından geliştirilen gözlem uydumuz İMECE'yi ve diğer uydularımızı yörüngesine uğurladık. Savunma sanayiimizin iftihar projelerinden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldık. İlk özgün helikopterimiz Gökbey'i kendi motorumuzla uçurduk. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Hürjet'imizi ve adını Kaan koyduğumuz milli muharip uçağımızı tanıttık. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i 2,5 milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattını hizmete açtık. İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılışını yaptık. Sağlık tesislerinden tünellere, köprülere, külliyelere kadar daha pek çok yatırımı hizmete aldık. Yarısı bizden kampanyası ile ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Doğal gaz bir ay ücretsiz dedik. Geldi mi? Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta yüzde 25'i inşallah ücretsiz olmak üzere doğal gazı sizlere gönderiyoruz. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretime yapabileceğimiz petrol bulduğumuzun haberini halkımızla paylaşmıştık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mize yakıt çubukları getirilme törenini icra ettik.

Yeşil enerji yatırımlarından birini Konya Karapınar'da hizmete sunduk. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerleri 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memurlarımızın en düşük maaşını da temmuz ayında inşallah 22 bin liraya yükseltme sözü verdik. Bunların haricinde toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren daha nice adım attık. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa yansıtmaya var mıyız? Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır ama unutmayın sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz.