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Yurt dışında 473 Türk yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında 473 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, salgın nedeniyle şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.https://t.co/tcmJN7GkKL pic.twitter.com/UomBtQy2I6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 5, 2020
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:02
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