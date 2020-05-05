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3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NVVtj6RLQf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 12:12
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