İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Nisan ayında yapılan operasyonlarla ilgili rakamları açıkladı.

Katılım tarih en düşük seviyesinde

Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu kaydetti. Çataklı'nın açıklamalrından satırbaşları şöyle:

Kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi.

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır.

Koronavirüs fırsatçılarına 434 operasyon

Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı.





Ayrıntılar geliyor...

Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirdi.