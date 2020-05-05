İçişleri Bakanlığı verilerine göre nisan ayında 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alındı, 648 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 2 ton 109 kg esrar, 668 kg eroin, 88 kg kokain ve farklı türlerde sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Evden hırsızlık azaldı

Yine insan ayı operasyon faaliyetlerine göre, 2019 – 2020 yıllarının nisan ayları değerlendirildiğinde; evden hırsızlık olayları; Ankara’da 164’ten yüzde 76 azalışla 40’a, İstanbul’da bin 256’dan yüzde 64 azalışla 449’a, İzmir’de 217’den yüzde 56 azalışla 96’ya düşürüldü.

3 ayrı huzur-güven uygulaması yapıldı

Nisan ayında ülke genelinde; “Türkiye huzur ve güven uygulaması 3 / 4 / 5“ olmak üzere ülke genelinde 3 güven/huzur uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda, 904 bin 281 şahıs kontrol edildi. Bin 79 aranan şahıs yakalandı. 714 bin 695 araç kontrol edildi, 14 bin 389 araca yasal işlem yapıldı. 328 bin 315 umuma açık yer denetlendi. 5 bin 225’ine işlem yapıldı.

Kadına yönelik şiddette düşüş

Nisan ayında aile içi ve kadına yönelik şiddet oranlarında da düşüş meydana geldi. 19 Ocak – 10 Mart 2020 tarihleri arasında 35 bin 186 olay meydana gelirken, koronavirüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart – 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yüzde 11 azalışla 31 bin 346 kadına karşı şiddet olayı meydana geldi. 2019 yılının ilk 4 ayında hayatını kaybeden kadın sayısı 114 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 36 azalışla 73 kadın hayatını kaybetti.

2020 yılı nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 457 yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 747 kişi yaralandı. 15 yaya can kaybı yaşandı.