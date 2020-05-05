COVID-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından sonra Kırıkkale'de de önlemler sıkılaştırıldı.

Alınan önlemler sayesinde mücadelede kısa sürede olumlu sonuçlar alındı. Son iki haftada neredeyse hiç yeni vakanın görülmediği Kırıkkale'de, tedavi gören hastaların tamamı taburcu oldu. Sevindirici veriler halk arasında rahatlığa yol açtı.

Tam salgın kontrol altına alındı derken, koronavirüs kabusu bir günde şehre geri döndü. Bu haftanın başında, sadece bir gün içinde Kırıkkale’de vaka sayısı önemli sayıda arttı. Son vakalar incelendiğinde buna tedbirsizliğin yol açtığı ortaya çıktı. Risk taşıyan kişilerin şehir merkezinde, ilçelerde ve köylerde akrabalarını ziyaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yazılı bir açıklama yaptı. Sezer, "Uyarılara aldırış edilmemesi, tüm çabaları boşa çıkaracaktır" dedi.

"Lütfen" diyerek halkı uyaran Sezer, salgın tehdidi tamamen sona erene kadar, eş dost akraba ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.