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Camiden kablo çalmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde caminin elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Hacı Ethem Camii'nin bahçesinde bulunan kabloları kerpetenle kesen bir kişiyi farkeden vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen bekçi ve polis ekiplerini gören şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.
Hakkında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıt bulunduğu tespit edilen İsmet İ., gözaltına alındı.
Etiketler: kablo Hacı Ethem Camii aydınSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 12:08
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