Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana birçok tedbir alındı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu vatandaşların mağdur olmaması için de Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 22 Mart'tan bu yana, Vefa İletişim Merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunuldu. Bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829’u ise karşılandı.

Kısıtlamayı ihlal edenlere göz açtırılmadı

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırıyor.

Bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

Karantina tedbirleri sürüyor

Şu ana kadar toplam 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı.

Bugün itibarıyla halen 41 ilde 118 yerleşim yerinde tedbirler devam ediyor.

Fırsatçılara yönelik 434 operasyon düzenlendi

Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte/izinsiz/sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetleri tarafından 80 ilde 434 operasyon yapıldı.

584 kişiye işlem yapıldı, 7 kişi ise mahkemeler tarafından tutuklandı.

Provakatif koronavirüs paylaşımları

Koronavirüs özelinde çeşitli örgütler (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı.

Özellikle FETÖ bağlantılı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görüldü. Tespit edilen 1058 kullanıcıdan 496’sı yakalandı, 10’u tutuklandı.

AFAD ve Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara destek

Yurt dışından gelen vatandaşlar, KYK yurtlarında il AFAD müdürlüklerinin koordinasyonunda 14 gün gözlem altında tutuluyor.

Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaş gözlem altına alındı, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 vatandaş tahliye edildi. Şu an itibarıyla 29 bin 253 vatandaş gözlem altında.

Vatandaşların beslenme, hijyen malzemesi, temizlik, ulaşım vb. ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanıyor. Bu hizmetler için AFAD il müdürlüklerinden 1990 personel, 425 araç görevlendirildi.

Yurtlarda gözlem altıda tutulan vatandaşlar ve görevli personele, Türk Kızılay tarafından 3 milyon 21 bin 597 öğün yemek dağıtıldı.