Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın sınır dışı ettiği 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla sınır dışı ettiği 50 düzensiz göçmeni, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtardı.
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tjl0E9Upbz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2021
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Etiketler: Düzensiz Göçmenler Milli Savunma Bakanlığı
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