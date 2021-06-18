Antalya'da geçen yıl yüz yüze yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bugün başlayacak forumda dünyanın dört bir yanından üst düzey devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş yetkilileri, iş insanları, kanaat önderleri ve akademisyenler bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek ADF'ye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanının katılması öngörülüyor.

Ayrıca, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 52 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi ADF'de yer alacak.

Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı programın detayları @trthaber’de. https://t.co/NFVmh4NwQb pic.twitter.com/bgOetrZ32p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2021

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak

Her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedeflenen ADF'de liderlerin katılacağı 2 oturumun yanı sıra bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında 15 oturum yer alacak.

"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" başlıklı bir panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:

"Küresel Yönetişim: Küresel Çözümler İçin Yeni Yaklaşımlar, Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem, Edinilen Dersler Işığında Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz?, Afrika’yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar, Asya’da Bölgesel İş Birliği, Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Barış Arayışlarına Kadınların Katkısı, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa’nın Geleceği, Bölgesel Örgütlerin Etkinliğini Nasıl Arttırabiliriz?, Gençlik Forumu."

Katılımcılar her gün test yaptıracak

Forum, salgın döneminde fiziki katılımla tüm salgın tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak.

ADF'ye yurt içinden ya da yurt dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları COVID-19 testini yetkililere sunması ve forum süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek. 3 gün sürecek forum 20 Haziran'da sona erecek.