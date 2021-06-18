Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı
DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.
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Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terörle Mücadele
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