Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, İHA tarafından tespit edildi.

Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, lastik botlardaki göçmenleri kurtardı.