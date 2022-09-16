Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında
Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, İHA tarafından tespit edildi.
Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, lastik botlardaki göçmenleri kurtardı.
1⃣Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022’de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/Y0ZVgB8d8o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2022
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) Yunanistan
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