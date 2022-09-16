Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/txWz7GCsgF
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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