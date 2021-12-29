Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Edirne Yunanistan
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