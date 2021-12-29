Bu yıl bir kısıtlama yok ama yeni yıla girerken endişe aynı. Uzmanlara göre yılbaşı, koronavirüse karşı verilecek önemli bir sınav olacak.

Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu yılbaşı gerçekten vakaların artışı olmaması adına tüm vatandaşın dikkat edilmesi gereken bir zaman aralığı olacaktır" dedi.

Omicron'a bağlı vaka sayısı hızla artıyor. Yılbaşında kalabalık, kapalı alan kutlamaları virüsün bulaşması için biçilmiş kaftan.

"Kişisel tedbirler elden bırakılmamalı"

Yılbaşı gecesi kişisel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Oğuztürk, "Omicron varyantı gibi onlarca kat daha fazla Delta varyantına göre bulaştırıcılık ve yayılma hızı yüksek olan bir virüsten bahsediyoruz. Hele de insanların kapalı alanlarda kalabalık oluşturacağı bir yılbaşı gününde Omicron varyantının yayılımı için ideal bir ortam oluşturulmuş olacaktır" açıklamasını yaptı.

"Dezenfektan kullanımını ihmal etmememiz gerekiyor"

Tedbirlere sıkı şekilde uyarak vaka artışının önüne geçilebileceğini söyleyen Oğuztürk, şu açıklamayı yaptı:

"Maske, mesafe ve bireysel tedbirlerde en önemli yeri olan, maalesef geçen yıllara göre azalan dezenfektan kullanımını da ihmal etmememiz gerekiyor."



