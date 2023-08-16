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TRT Haber 16.08.2023 11:06

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

 

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