Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, yakalananlardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/3ezmQSIkuo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2022
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